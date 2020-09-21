واردات الخام والطلب على الوقود في الهند تراجعت الشهر الماضي

هبطت واردات الهند من النفط الخام الشهر الماضي، كما تراجع الطلب على الوقود بأعلى مستوى شهري، وسط تزايد الإصابات بكورونا وتأثيرها على تعافي الاقتصاد هناك.

وأظهرت بيانات حكومية هندية أن واردات الخام هبطت الأسبوع الماضي بنحو 23.4 في المئة، من 15.5 مليون طن (أو ما يعادل 3.58 مليون برميل يوميا)، بينما كانت الواردات على أساس شهري ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 9.9 في المئة، من 13.79 مليون طن (أو ما يعادل 3.26 مليون برميل يوميا)، وذلك حسب بيانات وحدة التخطيط والتحليل النفطي التابعة لوزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية.

كذلك تراجع الطلب على الوقود في هذا البلد الذي يعد ثالث أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للخام في العالم، لتسجل أكبر تراجع شهري منذ أبريل الماضي، وسادس هبوط على أساس سنوي.

أما المنتجات المكررة فقد زادت بنسبة 1.5 في المئة إلى 3.25 مليون طن سنويا، وكانت قد هبطت بنسبة 18.77 في المئة، من 4.01 مليون طن في يوليو الماضي.

كذلك انخفضت صادرات المنتجات المكررة بنسبة 13.5 في المئة، على أساس سنوي في أغسطس الماضي مقارنة بها قبل عام إلى 4.59 مليون طن، لكنها ارتفعت 17.1 بالمئة من 3.92 مليون طن في يوليو الماضي.

المصدر: رويترز