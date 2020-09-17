وزير الطاقة السعودي: الإنتاج الزائد يدمر سمعة "أوبك"

صرح وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، بأن الإنتاج الزائد يدمر سمعة منظمة "أوبك"، في إشارة إلى تجاوز بعض أعضاء المنظمة سقف الإنتاج المسموح به ضمن اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+".

وقال وزير الطاقة السعودي، إن جميع التعويضات عن الإنتاج الزائد يجب أن تتم قبل نهاية العام، وإن "الالتزام الكامل يظل أساس جهودنا الجماعية".

وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة التابعة لمجموعة "أوبك+" عقد اليوم عبر الإنترنت لبحث الوضع في سوق النفط العالمية.

ووفقا لوثيقة أطلعت عليها وكالة "رويترز" فإن مجموعة "أوبك+" من المتوقع أن تنظر في مدى الامتثال لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، واتجاهات الطلب، في ظل انخفاض أسعار النفط وتعثر توقعات التعافي الاقتصادي.

من جهته قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في كلمة افتتاحية خلال الاجتماع: "يتعين علينا بحث تأثير فيروس كورونا".

وحث الوزير المشاركين في اتفاق خفض المجموعة لإنتاج النفط على الالتزام الكامل بالتخفيضات المتعهد بها، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن معدل الالتزام باتفاق "أوبك+" ما زال مرتفعا.

المصدر: "رويترز"