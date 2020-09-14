"أوبك" تعدل توقعاتها لتعافي سوق النفط في 2020

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الاثنين، إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2020 على نحو أشد من توقعها السابق بسبب فيروس كورونا.

ووفقا للمنظمة فإن الطلب على الخام سيتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام القادم، مما قد يزيد من صعوبة دعم المنظمة وحلفائها للسوق.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيهوي 9.46 مليون برميل يوميا هذا العام، ارتفاعا من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يوميا.

وانهارت أسعار النفط بعد أن عصفت أزمة فيروس كورونا بحركة السفر والنشاط الاقتصادي. وفي حين خففت بعض الدول إجراءات الإغلاق الشامل، مما سمح بتعافي الطلب، فإن تنامي حالات الإصابة الجديدة وارتفاع إنتاج النفط يضغطان على الأسعار.

كما خفضت "أوبك" أيضا توقعها للطلب في 2021 قائلة إن الاستهلاك سيزيد 6.62 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل 370 ألف برميل يوميا عما توقعته الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"