لأول مرة.. العراق يحقق فائضا في الشعير ويتطلع لتصديره

قالت وزارة الزراعة العراقية اليوم الاثنين، إنها ستشرع في عملية لتصدير فائض الشعير بنهاية الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية حميد النايف، إنه توجد موافقة على تصدير 700 ألف طن.

وأوضح أنه سيكون بوسع مصدرين عديدين من القطاع الخاص المنافسة على فرصة التصدير بنهاية الأسبوع الحالي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتطلع فيها العراق إلى تصدير شعيره.

وكانت الوزارة العراقية قد قالت في يوليو الماضي، إنها ستطلب إذنا من مجلس الوزراء لتصدير فائضها البالغ حوالي 850 إلى 900 ألف طن.

المصدر: "رويترز"