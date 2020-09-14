أسعار الذهب تصعد بفعل ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

وارتفع الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.2% إلى 1944.69 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينيتش، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 1953.20 دولار للأونصة.

وقال الخبير الاقتصادي ستيفن إينس، إن "سوق الذهب تعول على (سياسة) مجلس الاحتياطي"، مضيفا أن البنك المركزي الأمريكي قد لا يحيد عن نبرته الحالية، مع وجود اعتقاد قوي داخل السوق بأنه سيكون قادرا على إيقاد شرارة التضخم.

وهبط مؤشر الدولار 0.2% أمام منافسيه، وضعف الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

المصدر: "رويترز"