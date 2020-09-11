العراق يستأنف حركة القطارات بعد توقف دام ستة أشهر

قررت السلطات العراقية استئناف حركة القطارات، بعد توقف دام ستة أشهر بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدية في العراق طالب الحسيني: "اعتبارا من يوم السبت سيتم استئناف حركة القطارات من بغداد إلى البصرة وبالعكس".

وخط بغداد- البصرة للسكك الحديدية ينقل المسافرين بين محافظات بغداد وبابل والديوانية والمثنى وذي قار، وصولا إلى محافظة البصرة.

ويوم أمس الخميس، أعلنت الحكومة العراقية، السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات بعد إجراءات حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.



المصدر: RT+ الأناضول