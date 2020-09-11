مليونيرة أم مليارديرة.. الكشف عن دخل وثروة أنغيلا ميركل

يظن الكثيرون أن المناصب الرفيعة مرتبطة بمكاسب مالية طائلة، وأن القادة السياسيين هم على الأقل من أصحاب الملايين، لكن هذا التصور لا ينطبق على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" تقريرا عن ثروة ودخل المستشارة الألمانية. ووفقا للقوانيين الألمانية فإن دخل السياسيين لا يدرج في فئة أسرار الدولة، والبيانات الدخل متاحة للجميع.

ويبلغ دخل أنغيلا ميركل نحو 25800 يورو شهريا أو أكثر بقليل من 300 ألف يورو في السنة، ودخلها مؤلف من راتب شهري يبلغ 18 ألف يورو تتقضاه بصفتها مستشارة ألمانيا، كما تستلم 4554 يورو شهريا كونها عضو في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، كذلك تقبض 3220 يورو كتعويضات نفقات لمنصب مستشار ألمانيا.

وبذلك يكون مجموع دخل ميركل منذ أن أصبحت مستشارة لألمانيا في 2005، حينها حلت مكان غيرهارد شرودر، قرابة 45 مليون يورو. وفي الوقت الراهن تقدر ثروة ميركل، البالغة من العمر 66 عاما، بنحو 3 ملايين يورو.

قبل تعيينها في أعلى منصب في ألمانيا، شغلت ميركل منصبي وزيرة البيئة ووزيرة المرأة والشباب. وبدأت حياة ميركل السياسية في 1989، وهو عام سقوط جدار برلين.

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"