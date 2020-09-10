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مصادر: الصندوق السيادي السعودي يدرس الاستثمار في شركة صينية

مال وأعمال

مصادر: الصندوق السيادي السعودي يدرس الاستثمار في شركة صينية
Reuters
صورة تعبيرية
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قال مصدران مطلعان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية "أنت غروب".

ومن المنتظر أن يصبح طرح "أنت" الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار.

وقال المصدران إن الصندوق السيادي السعودي تلقى مفاتحات من "أنت" من خلال مستشارين للنظر في الاستثمار في العملية.

وفي حالة المضي قدما، فسيكون أبرز استثمار مباشر للصندوق السعودي بشركة صينية.

المصدر: "رويترز"

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