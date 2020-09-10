الكرملين يعلق على مسألة فتح الحدود وإطلاق رحلات الطيران الدولية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الخميس، إن بلاده غير مهتمة في إبقاء الحدود مغلقة وفي عدم وجود رحلات جوية بين الدول، لكن وباء كورونا مستمر في الانتشار في العالم.

وأضاف قائلا للصحفيين: "في معظم الحالات، على حد علمي، الجانب الروسي مستعد لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة، لكن بعض الدول ما زالت غير مستعدة ما دام مستوى المصابين في روسيا فوق الحد المسموح به، بينما دول أخرى تقع في منطقة الخطر من وجهة نظرنا".

وأكد المسؤول الروسي أن "لا أحد مهتم بتجميد الوضع الراهن، لكن الجائحة لا تزال تجتاح العالم، وهي لم تنته بعد".

وقررت موسكو تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو حتى أوائل أغسطس.

وبعد ذلك استأنفت رحلات الطيران مع تركيا والمملكة المتحدة وتنزانيا وسويسرا والإمارات (دبي) ومصر (القاهرة).

المصدر: "نوفوستي"