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روسيا.. إطلاق أكبر منجم فحم في البلاد

مال وأعمال

روسيا.. إطلاق أكبر منجم فحم في البلاد
Reuters ILYA NAYMUSHIN
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تم اليوم الخميس في منطقة ياقوتيا الروسية إطلاق أكبر منجم للفحم في روسيا ومجمع تعدين ومعالجة باستثمارات بلغت أكثر من 72 مليار روبل (نحو 960 مليون دولار).

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ومن المتوقع أن تساهم المنشآت الجديدة بتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل جديدة في المنطقة.

وتبلغ احتياطيات المنجم 764 مليون طن من الفحم، منها 720 مليون طن للاستخراج تحت الأرض، و44 مليون طن للاستخراج المفتوح.

أما المجمع فقادر على معالجة 6 مليون طن من الفحم سنويا، ومن المخطط زيادة استطاعته إلى 12 مليون طن في المستقبل.

وقال رئيس ياقوتيا الروسية أيسين نيكولاييف بمناسبة إطلاق المنجم الجديد: "أنا متأكد من أن هذا المشروع ستتبعه مشاريع أخرى لا تقل قوة عن المشروع الحالي، التي ستحرك اقتصاد ياقوتيا وبلدنا ككل".

المصدر: "نوفوستي"

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