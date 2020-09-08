أسعار النفط تزيد من خسائرها.. مزيج "برنت" يهبط دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل

زادت أسعار النفط من خسائرها، اليوم الثلاثاء، حيث هبط مزيج "برنت" دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يونيو الماضي.

وبحلول الساعة 16:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.9% إلى 39.95 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 1.5% أمس الاثنين.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 7.42% إلى 36.82 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

وتشهد أسواق النفط تراجعا في الأسعار لليوم الخامس على التوالي، وذلك في ظل مخاوف إزاء الطلب العالمي على النفط الخام.

وقالت شركة "إيه إن زد" للأبحاث، إن ذلك يأتي عقب إشارات مقلقة بشأن ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أجزاء مختلفة من العالم. ويثير هذا القلق من أن تعافي الطلب في الآونة الأخيرة ربما توقف.

المصدر: وكالات