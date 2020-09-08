 
مباشر

أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار

مال وأعمال

أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ooz0

 تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بفعل صعود الدولار، لكن الشكوك حيال التعافي الاقتصادي حدت من انخفاض أسعار هذا المعدن الأصفر النفيس.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1925.38 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينيتش.

في حين هبط الذهب في التعاملات الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1931.70 دولار للأونصة.

وزاد الدولار أمام منافسيه، ويؤدي ذلك لرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وحدّت من الخسائر بيانات أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من التقديرات الأولية في الربع الثاني من 2020 ، في حين تضرر الإنفاق الرأسمالي من الجائحة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا