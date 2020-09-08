رجل الأعمال والخبير الاقتصادي بيتر شيف يعترف بخطأ تنبؤاته بشأن سعر البيتكوين

قال رجل الأعمال والمصرفي والخبير الاقتصادي، بيتر شيف، إنه أخطأ في بعض توقعاته بشأن سعر العملة الافتراضية "بيتكوين" الذي تنبأ بانهياره، فيما صمد السعر وارتفع.

وفوق ذلك، ارتفع البتكوين في السابع عشر من أغسطس الماضي إلى أكثر من 12 ألف دولار، وهو أعلى مستوى سنوي له، قبل أن يتراجع خلال الأسبوع الماضي إلى حدود 10 آلاف دولار.

في المقابل، أصاب بيتر شيف، المعروف بنفوره من البيتكوين والعملات الافتراضية وبميله القوي إلى الذهب، أصاب في توقعاته بارتفاع سعر الذهب في شهر أغسطس الماضي. وقال بيتر شيف: "أصبتُ بشأن الذهب، لكن جانبت الصواب بشأن البيتكوين، الأخير صمد وبلغ 12 ألف دولار".

فيما يتعلق بالمستقبل، أضاف بيتر شيف بأن تراجع البيتكوين إلى 10 آلاف دولار خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة مؤشر على نزعة انحدارية جديدة لهذه العملة الافتراضية، في الوقت الذي يتكهن فيه العديد من الخبراء بالعكس، مؤكدين أن البيتكوين متجه إلى ارتفاع. وهو ما يذهب إليه، سو زهو، الرئيس المدير العام لشركة "ثري آروز كابتل" (Three Arrows Capital) الذي صرح قائلا إن "بيتكوين مثلما يمكن أن يفقد 50 بالمئة من قيمته ، يستطيع أن يصل سعره إلى 100 ألف دولار".

المصدر: وسائل إعلام.