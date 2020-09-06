رئيسا أكبر مصرفين إسرائيليين يزورون الإمارات الشهر الجاري

من المقرر أن يزور رئيسا أكبر مصرفين إسرائيليين دولة الإمارات الشهر الجاري، في أول زيارتين من نوعهما منذ توصل البلدين إلى اتفاق تطبيع العلاقات.

وسيصل الوفد الأول الذي يمثل بنك "هبوعليم" (أكبر مصرف إسرائيلي) الإمارات الثلاثاء القادم وسيزور أبوظبي ودبي، حيث سيلتقي مسؤولين تجاريين وحكوميين ورؤساء أكبر البنوك الإماراتية.

وصرح المدير العام للمصرف، دوف كوتلر، اليوم الأحد، حسب وكالة "رويترز"، بأن هذه الزيارة تمثل "فرصة فريدة لإقامة علاقات وتعاون اقتصادي بين الدولتين وأنظمتهما المالية، بما سيحقق النمو الاقتصادي لكلا الجانبين، مشيرا إلى وجود "رغبة ثنائية عاجلة" لإقامة علاقات اقتصادية قوية بين الجانبين.

وأما بخصوص الوفد الثاني فهو سيصل الإمارات في 14 سبتمبر برئاسة المدير العام لبنك "لئومي" حنان فريدمان ورئيس مجلس إدارته حاج يحيى.

وأعرب البنك الذي يعج من أقدم وأكبر المصارف الإسرائيلية عن أمله في تعزيز الاتفاق الدبلوماسي المبرم مؤخرا بين إسرائيل والإمارات من خلال إطلاق التعاون في المجالات المالية والصناعية والسياحية والزراعية، بالإضافة إلى التكنولوجيا والصحة.

وكان بنك أبوظبي الأول قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيجري مباحثات مع المصرفين الإسرائليين "هبوعليم" و"لئومي".

المصدر: رويترز