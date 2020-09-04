خط كهرباء وأنبوب نفط.. مشاريع واعدة بين مصر والأردن والعراق

بحثت الحكومة المصرية عددا من مشروعات التعاون بين مصر والأردن والعراق، وذلك فى إطار متابعة نتائج القمة الثلاثية التي استضافتها عمان، وشارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وترأس اجتماع الحكومة المصرية رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بمشاركة عدد من الوزراء، من بينهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طارق الملا.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إنه تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المقترحة، لكي يجري المضي قدما في تنفيذها فى أسرع وقت ممكن، بهدف تعزيز التعاون المشترك مع الأردن والعراق، في القطاعات المختلفة التي تخدم أهداف التنمية في البلدان الثلاثة.

وأكد وزير الكهرباء المصري أن إقامة خط الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة، يعد أحد أبرز مشروعات التعاون المقترحة، حيث من المقترح تنفيذه بقدرة ألف ميغاواط، ليدعم تبادل القدرة الكهربائية.

من جانبه، أشار وزير البترول المصري إلى مقترح إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق إلى الأردن ومصر، بما يعزز التعاون في مجال القدرات النفطية بين البلدان الثلاثة، وتوفير احتياجات المشروعات المختلفة.

‏‎وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتكثيف الاتصالات بين الوزراء المصريين ونظرائهم في الأردن والعراق، والاتفاق على عدد من المشروعات للعمل على عرضها على القيادة السياسية في البلدان الثلاثة.

المصدر: "اليوم السابع"