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مصر تشتري آلاف الأطنان من القمح الروسي

مال وأعمال

مصر تشتري آلاف الأطنان من القمح الروسي
Reuters
قمح
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، شراء 55 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية للشحن في الفترة بين الخامس والخامس عشر من نوفمبر.

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وقال متعاملون إن الشحنة المشتراة من "كارغيل" بسعر 225 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة و15.50 دولار للشحن بما يعادل 240.50 دولار.

وكانت شحنة من القمح الروسي قد وصلت إلى ميناء الإسكندرية الشهر الماضي، في إطار تعاقد هيئة السلع التموينية لشراء 120 ألف طن من القمح الروسي.

وتستهلك وزارة التموين حوالي 9 ملايين طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم الذي تطرحه بالبطاقات التموينية.

المصدر: رويترز

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