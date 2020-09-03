مينسك وموسكو تتفقان بشأن مدفوعات الطاقة

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن الجانبين الروسي والبيلاروسي توصلا إلى اتفاقات بشأن المسائل المتعلقة بمدفوعات الطاقة.

وجاء ذلك في إطار زيارة عمل قام بها ميشوستين إلى مينسك اليوم الخميس، التقى خلالها بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، كما أجرى محادثات مع رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو بمشاركة مسؤولين من البلدين.

وقال رئيس الحكومة الروسية: "أود أن أرحب بجميع القرارات التي اتخذناها وناقشناها بشأن المسائل المتعلقة بالدفع مقابل موارد الطاقة (المصدرة من روسيا إلى بيلاروس)".

المصدر: نوفوستي