مسؤول سوداني: الفترة السابقة شهدت إرجاع 37 باخرة ماشية من السعودية

كشف مسؤول في ميناء سواكن السوداني، أنه تم إرجاع باخرة تحمل ماشية من ميناء جدة السعودي بسبب تدني المناعة، وذلك من أصل باخرتي ماشية تم شحنهما خلال اليومين الماضيين.

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وقال مدير محجر سواكن البيطري عبد الرحيم عبدالفتاح،أمس لوكالة "سونا"، إنه خلال اليومين الماضيين تم شحن باخرتي ماشية (كل يوم باخرة واحدة) إلى ميناء جدة بالسعودية، الأولى تحمل حوالي 10 الآف رأس ضأن، والثانية تحمل حوالي 8.3 ألف رأس ضأن.

وأضاف أن الشحنة الثانية تمت إعادتها لميناء سواكن بسبب تدني المناعة، وأوضح أنه هناك معالجات لإرجاع الصادر تتمثل في إعادة التطعيم وفحص المناعة وزيادة حجر الماشية لمدة 21 يوما ومن ثم يعاد تصديرها.

وأكد أن تكرار إرجاع المواشي ألحق أضرارا بالغة بقطاع صادرات المواشي السوداني.

وقال إن الفترة السابقة شهدت إرجاع 37 باخرة، وأضاف "أنهم عملوا معالجات لـ29 باخرة وتم تصديرها، والآن بصدد المتبقية وهي 8 بواخر وذلك من خلال إعادة التطعيم وكشف المناعة".

وحول توفر اللقاح وكواشف المناعة لدى محجر سواكن البيطري، قال عبد الفتاح إن "اللقاح متوفر ولدينا 3 الآف جرعة منه، أما الكواشف فقد انتهت الآن، ونحتاج إلى زيادة".

وأوضح عبد الفتاح أن صادرات الثروة الحيوانية عموما تسير بشكل جيد رغم التحديات والمشاكل، ودعا إلى تأهيل المحجر وإقامة محطات تحلية للمياه وحل مشاكل الترحيل والوقود.

المصدر: "سونا"