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أسعار النفط تصعد مع تراجع الدولار

مال وأعمال

أسعار النفط تصعد مع تراجع الدولار
Reuters
صورة أرشيفية
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، إذ أقبل المستثمرون على الأصول مرتفعة المخاطر وعزفوا عن شراء الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا والذي بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1% إلى 45.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينيتش.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1% أيضا إلى 43.04 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1% أمس الاثنين بفعل مخاوف بشأن فائض إمدادات النفط، مع استمرار الطلب العالمي دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وخسر الدولار في أحدث تعاملات اليوم 0.04% وانخفض إلى 92.146 نقطة مقابل سلة من العملات.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى إضفاء المزيد من الجاذبية على النفط وبقية السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية للمشترين العالميين.

المصدر: "رويترز"

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