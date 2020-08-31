الأردن.. ارتفاع أسعار المحروقات

رفعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الاثنين، أسعار المحروقات في المملكة لشهر سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية في الوزارة اليوم، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أغسطس ومقارنتها بمثيلاتها لشهر يوليو الماضي.

وفي ضوء ذلك فقد ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أغسطس بمقدار 20 فلسا ليصبح 675 فلسا للتر بدلا من 655 فلسا للتر.

وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 890 فلسا للتر، بدلا من 875 فلسا للتر، وارتفع سعر الديزل والكاز بمقدار 15 فلسا ليصبح 480 فلسا للتر، بدلا من 465 فلسا.

كذلك قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير. وتثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر.

المصدر: "الغد"