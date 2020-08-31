شفاء وزير الطاقة الروسي من كورونا

أفاد ممثل وزارة الطاقة الروسية، بأن الوزير ألكسندر نوفاك بدأ بمزاولة عمله اليوم الاثنين بشكل طبيعي وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا.

وقال ممثل الوزارة إن وزير الطاقة الروسي توجه إلى الوزارة للعمل اليوم، بعدما أظهرت 3 نتائج اختبار لـCOVID-19 نتائج سلبية.

وكان رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين قد أعلن في 18 أغسطس الجاري إصابة نوفاك بفيروس كورونا.

وقال ميشوستين حينها إن "وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد ويتلقى العلاج اللازم في موسكو". وتمنى له الشفاء.

المصدر: "إنترفاكس"