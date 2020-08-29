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بأكثر من 100‎%‎.. الاتصالات السورية ترفع أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية

مال وأعمال

بأكثر من 100‎%‎.. الاتصالات السورية ترفع أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية
RT
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رفعت وزارة الاتصالات السورية أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي لم تدخل عبر منافذ الجمارك بأكثر من 100 في المئة.

وبموجب بيان نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد فإن أجور التصريح عن أدنى شريحة عاملة على الشبكة المحلية قبل 17/6/2020 تصبح 20 ألف ليرة، وتصل إلى 100 ألف ليرة في أعلى شريحة، وترتفع تلك الأجور إلى 45 ألف ليرة و250 ليرة على التوالي بعد ذلك التاريخ.


وقالت الهيئة إن ذلك الإجراء يأتي "ضمانا لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار"

ومن شأن القرار أن يرفع أسعار الأجهزة في البلاد وهي المرتفعة أصلا، إذ أن سعر كل جهاز سيرتفع بمقدار أجر التصريح ذاك، الذي يضاف إلى سعر التكلفة والأرباح.

أسامة يونس - دمشق

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