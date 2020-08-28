هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تنتصر لشركة روسية ضد "أبل"

أصدرت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية أمرا يتوجب على شركة "أبل" بموجبه وقف الانتهاكات التي تقيد المنافسة في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة على نظام iOS، وفقا لبيان الهيئة.

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وفتحت الهيئة الروسية تحقيقا ضد شركة "أبل" في أغسطس الماضي، وذلك بعد شكوى تقدمت بها شركة "كاسبرسكي لاب" حول رفض "أبل" غير المبرر لوجود تطبيق Kaspersky Safe Kids في أنظمة iOS، بالرغم من أن الأخيرة أدخلت العام نفسه خدمة Screen Time الشبيهة بتطبيق "كاسبيرسكي" في برمجيات iOS 12.

وخلصت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية إلى أن الشركة الأمريكية أساءت استخدام مركزها المهيمن في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة على نظام iOS.

وأصدرت الهيئة أمرا يوجب على "أبل" إزالة الانتهاك من متجرها للتطبيقات.

المصدر: "تاس"