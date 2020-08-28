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"نيكي" يهوي مع استقالة رئيس وزراء اليابان

مال وأعمال

Reuters
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
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انخفضت الأسهم اليابانية اليوم بأكبر قدر في نحو شهر بفعل أنباء عن أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيستقيل مما يضع نهاية مفاجئة لحكومة مستقرة ومزيج سياسات من التحفيز النقدي القوي.

وتراجع المؤشر "نيكي" القياسي بنسبة 2.65% خلال الجلسة قبل أن يغلق منخفضا 1.41% عند 22882.65 نقطة.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب من مسؤول في الحزب الحاكم أن آبي، الذي تولى منصبه لمدة هي الأطول في البلاد، من المقرر أن يستقيل بسبب تدهور حالته الصحية بعد توليه منصبه لنحو ثماني سنوات.

وساهم تحفيز قوي نفذه آبي وتعاونه الوثيق مع البنك المركزي في تنشيط الأسهم اليابانية، إذ بلغ المؤشر "نيكي" أعلى مستوى في 27 عاما في 2008.

المصدر: "رويترز"

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