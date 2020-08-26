"لورا" وبيانات ترفعان أسعار الذهب الأسود

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.

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وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو طفيف بنسبة 0.07% إلى 43.36 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.39% إلى 46.04 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس الجاري إلى حوالي 507.5 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 3.7 مليون برميل.

كذلك أظهرت البيانات أن مخزونات البنزين هبطت 6.4 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.5 مليون برميل.

كذلك ساهم توقف الإنتاج في حقول النفط البحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بسبب إعصار "لورا" في دعم أسعار الذهب الأسود.

المصدر: "رويترز" + "بلومبرغ"