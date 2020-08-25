بورصة دبي تقود مكاسب الخليج

تخلت بورصة دبي عن خسائرها المبكرة وأغلقت مرتفعة، اليوم الثلاثاء، بفضل مكاسب للأسهم العقارية في حين لم يطرأ تغير يذكر على بقية الأسواق في منطقة الخليج.

وكسب مؤشر دبي الرئيسي 1% بفضل سهم "إعمار العقارية"، الذي ارتفع 2.4%، وصعود سهم وحدتها "إعمار للتطوير" 3.9%.

وفي أبوظبي نزل المؤشر 0.3% مع هبوط سهم اتصالات 0.8%، وبنك أبوظبي التجاري 2%.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2% متأثرا بهبوط أكبر بنك في المملكة، البنك الأهلي التجاري، 1.6%، وجبل عمر للتطوير 4.3%.

وأعلنت جبل عمر للتطوير يوم الاثنين عن خسائر صافية بلغت 465.2 مليون ريال (124.04 مليون دولار) في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع أرباح بلغت 29.8 مليون ريال قبل عام.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.1% بفضل مكاسب لسهم بنك قطر الإسلامي، الذي صعد 0.6%، بينما ارتفع سهم البنك التجاري 1.2%.

لكن سهم صناعات قطر تراجع 1%، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 29 يناير الماضي في الجلسة السابقة.

وخارج الخليج ارتفع المؤشر المصري 0.2%، بعدما كسب سهم البنك التجاري الدولي 1.4% وسهم الشركة الشرقية للدخان 1.7%.

المصدر: "رويترز"