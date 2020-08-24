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منتجو النفط الأمريكيون يوقفون 82% من الإنتاج في خليج المكسيك بسبب العواصف

مال وأعمال

منتجو النفط الأمريكيون يوقفون 82% من الإنتاج في خليج المكسيك بسبب العواصف
Reuters
المنتجون يوقفون 82% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك بسبب عواصف
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أظهرت بيانات نشرها مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة يوم الاثنين، أن منتجي النفط والغاز خفضوا الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل نفط في منطقة الساحل الأمريكي بخليج المكسيك.

وجاء قرار خفض الإنتاج بحوالي 82 بالمئة، قبيل عاصفتين متتاليتين هذا الأسبوع.

وأوقف المنتجون أيضا حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي تشكل 57 بالمئة تقريبا من مجمل الإنتاج.

وبدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج يوم الجمعة استعدادا للعاصفتين المداريتين "ماركو" و"لورا" اللتين تتجهان صوب الساحل الأمريكي في خليج المكسيك في حدث نادر في موسم الأعاصير.

المصدر: رويترز

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