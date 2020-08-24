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البحرين تعلن عن إجراء مالي جديد لتمويل الإنفاق

مال وأعمال

البحرين تعلن عن إجراء مالي جديد لتمويل الإنفاق
Reuters
صورة أرشيفية
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قال مجلس الوزراء البحريني، اليوم الاثنين، إن البحرين رفعت سقف الدين إلى 15 مليار دينار (39.79 مليار دولار) من 13 مليار دينار، لتمويل الإنفاق العام.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تقلص إيرادات المملكة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وأوضح مجلس الوزراء البحريني أن قرار رفع سقف الدين يستهدف أيضا سداد نفقات أخرى وتغطية أقساط الدين للسنوات المالية من 2020 إلى 2022.

وكانت البحرين قد رفعت سقف الدين إلى 13 مليار دينار في 2017.

المصدر: "رويترز"

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