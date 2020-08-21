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المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: إيرادات تصدير النفط ستوضع في حساب خاص

مال وأعمال

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: إيرادات تصدير النفط ستوضع في حساب خاص
Reuters
صورة أرشيفية
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رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بمقترحات طرفي النزاع في البلاد، لرفع حصار استمر 7 أشهر على منشآت النفط، قائلة إن الإيرادات ستوضع في حساب مصرفي خاص حتى التوصل إلى اتفاق سياسي.

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وقالت المؤسسة الحكومية المعنية بإنتاج النفط في بيان إنها ترحب "ببيان السيد المستشار رئيس مجلس النواب والسيد رئيس المجلس الرئاسي الذي يدعم مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين".

وأضافت: "تجدد المؤسسة دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط".

وفي وقت سابق دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج إلى فتح حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.

المصدر: "رويترز"

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