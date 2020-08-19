وزير الطاقة السعودي: الطلب العالمي على النفط سيتعافى في الربع الرابع من 2020

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى إلى 97% من مستواه قبل الأزمة في الربع الرابع من العام الجاري.

إقرأ المزيد

وجاء التصريح في مستهل الاجتماع الـ21 للجنة المراقبة الوزارية التابعة لمجموعة "أوبك+"، بمشاركة وزيري الطاقة الروسي والسعودي. ويجتمع منتجو النفط لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي تجريها دول المجموعة.

وتقوم دول المجموعة في الوقت الراهن بخفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا، بعدما كانت "أوبك+" تخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي وحتى بداية الشهر الجاري.

المصدر: "رويترز"