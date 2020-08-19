إيران تعلن تشييد ميناء جديد على بحر عمان

أعلن رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد، اليوم الأربعاء، عن إنشاء ميناء جديد على شواطئ مكران المطلة على بحر عمان.

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وأوضح راستاد أن الميناء سيقام في محافظة هرمزكان جنوب البلاد، ويستهدف استقبال سفن الحاويات الكبرى، مشيرا إلى أن الميناء المزمع إنشاؤه هو الثاني من نوعه المتصل بالمحيط بعد ميناء "جابهار"، وتم الانتهاء من دراسات تحديد الموقع المناسب له على شواطئ مكران.

وأكد راستاد أن "المشروع قيد الدراسية حاليا، وأن الميناء الجديد يتميز بقربه لخطوط التجارة العالمية، حيث يقع خارج الخليج الفارسي، على شواطئ مكران ويتخطى مضيق هرمز"، مبينا أن إنشاءه يوفر إمكانية الوصول لمياه أعمق ويمكن من استقبال السفن الكبرى.

ولفت راستاد إلى أنه "تم الوضع في الاعتبار عند تحديد موقع الميناء، سهولة ربطه بأنواع وسائط الشحن والنقل، أي بالشريان الأساسي للطرق البرية وسكك الحديد، ومن المرجح أن يتحول لقطب لعمليات الترانزيت وإعادة الشحن في المنطقة".

المصدر: فارس