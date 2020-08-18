أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يخسر 21 مليار دولار

أعلن الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي الذي يعد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، تحقيقه عائدات سلبية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الصندوق الثلاثاء إنه سجل عائدا نسبته -3.4% خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020، أي ما يعادل سالب 188 مليار كرون نرويجي (21.3 مليار دولار)، حسب شركة "سي إن بي سي".

وأضاف: "كانت هناك تقلبات كبيرة في سوق الأسهم خلال هذه الفترة. وبدأ العام بتفاؤل، لكن النظرة المستقبلية لسوق الأسهم سرعان ما تحولت عندما بدأ فيروس كورونا بالانتشار عالميا".

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للصندوق في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام 10.4 تريليون كرون (1.1 تريليون دولار)، منها 69.6% مستثمرة في الأسهم، و27.6% في مصادر الدخل الثابت و2.8% في العقارات.

ووفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية، تمتلك النرويج أكبر صندوق ثورة في العالم عند تصنيفها حسب إجمالي الأصول، تليها مؤسسة الاستثمار الصينية وهيئة أبوظبي للاستثمار.

والصندوق، الذي يدخر عائدات صناعة النفط والغاز، يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج بقرابة 3 أضعافه.



المصدر: سبوتنيك