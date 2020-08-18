 
مباشر
عاجل
المحكمة الدولية: ما من دليل على ضلوع قيادة "حزب الله" وسوريا باغتيال الحريري

النفط يتراجع بعد مكاسب بفعل التزام "أوبك+"

مال وأعمال

النفط يتراجع بعد مكاسب بفعل التزام
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojta

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، غداة مكاسب سجلتها أمس بعدما قالت مجموعة "أوبك+" إن الأعضاء التزموا التزاما شبه تام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لدعم أسواق النفط.

إقرأ المزيد
معدل التزام
معدل التزام "أوبك+" باتفاق خفض الإنتاج

وبحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنحو طفيف بنسبة 0.4% إلى 45.19 دولار للبرميل، بعد أن صعدت الاثنين بنسبة 1.3%.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 42.63 دولار للبرميل، عقب صعود بنسبة 2.1% في الجلسة السابقة.

وبلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج "أوبك+" حوالي 97% في يوليو الماضي. وقلص منتجو النفط الإنتاج تقليصا غير مسبوق لخفض المخزونات العالمية، في ظل انهيار الطلب جراء الجائحة.

وفي أغسطس الجاري، بدأت دول كجموعة "أوبك+"، تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها إلى 7.7 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا