روسيا.. رقم قياسي جديد لمحصول الحبوب

توقعت وزارة الزراعية الأمريكية في تقرير لها، أن يبلغ محصول الحبوب في روسيا في موسم هذا العام أعلى مستوى له على الإطلاق، من بينها 78 مليون طن سيسجلها محصول القمح.

ورفعت الوزارة الأمريكية، في تقرير شهر يوليو الماضي، توقعاتها لمحصول الحبوب في روسيا (باستثناء القرم) بواقع 1.5 مليون طن للموسم الحالي.

كذلك زادت الوزارة توقعاتها لصادرات روسيا من القمح بواقع 1.5 مليون طن إلى 37.5 مليون طن.

في الوقت نفسه خفضت الوزارة توقعاتها لمحصول القمح العالمي بواقع 3.5 مليون طن في الموسم 2020 - 2021.

على صعيد آخر، يتوقع محللون روس أن ينمو محصول القمح في البلاد هذا الموسم بواقع 3 ملايين طن على الأقل.

المصدر: وكالات