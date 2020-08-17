تركيا تسجل عجزا كبيرا في ميزانيتها في شهر واحد

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية، اليوم الاثنين، أن الحكومة سجلت عجزا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو الماضي.

في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.

وبلغ عجز الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 139.1 مليار ليرة، متجاوزا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.

وكان وزير المالية التركي براءت ألبيرق قال الأسبوع الماضي، إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين خمسة وستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقع الحكومي السابق البالغ 2.9 بالمئة.

(الدولار = 7.3922 ليرة تركية)

المصدر: "رويترز"