برلماني أوكراني يتحدث عن تدمير مصنع "موتور سيتش"

قال ألكسندر دوبينسكي، نائب رئيس لجنة السياسة المالية والضرائب في برلمان أوكرانيا، إن فياتشيسلاف بوغوسلايف رئيس وكبير مصممي مصنع محركات "موتور سيتش" السابق، يحاول تدمير المصنع.

وطالب البرلماني الأوكراني بالتحقيق في هذا الموضوع.

وأعرب عضو البرلمان، عن اعتقاده بأن بوغوسلايف، الذي يشغل الآن منصب الرئيس الفخري لشركة "موتور سيتش"، بدأ في تدمير المشروع بعدما باع الأسهم التي يملكها في هذا المصنع لمستثمرين صينيين.

وقال دوبينسكي: "بهذه الأموال، اشترى ابنه مؤخرا جزيرة في إيطاليا. وبعد أن تلقى هذه الأموال من شركة صينية، قامت المخابرات الأوكرانية بتجميد عمل المصنع".

وشدد البرلماني، على أن جهاز الأمن الأوكراني، يساعد بوغوسلايف، في نيته تصفية "موتور سيتش".

قبل عامين، اشتبه جهاز الأمن الأوكراني في أن بوغوسلايف قام بشكل غير قانوني ببيع أكثر من 50 في المائة من أسهم الشركة إلى مستثمرين صينيين. وبقرار من محكمة أوكرانية تم الحجز على الأسهم بناء على طلب من جهاز الأمن المذكور، الذي أكد أن "ممثلي دولة أجنبية حصلوا على حصة مسيطرة في المصنع وهو ما يتعارض مع القانون الأوكراني".

وأشارت المخابرات الأوكرانية، إلى أن الشركة الصينية اشترت هذه الأسهم من 6 شركات مسجلة في الخارج ومن أحد الأفراد.

يقع مصنع "موتور سيتش" في مدينة زابوروجيا الأوكرانية، وهو مختص في تصميم وتصنيع وإصلاح وصيانة المحركات التوربينية-الغازية للطائرات والمروحيات، وكذلك للاستخدامات الصناعية الأخرى.

المصدر: نوفوستي