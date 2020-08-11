أسعار الذهب تهوي

هبطت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت بأكثر من 4% إلى دون مستوى الـ2000 دولار مقابل الأونصة الواحدة.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، انخفضت العقود الآجلة للذهب، بحلول الساعة 17:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.15% إلى 1955 دولارا للأونصة.

في حين تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 3.89% إلى 1948.57 دولار للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قد صعدت الأسبوع الماضي إلى مستويات تاريخية، حيث سجلت 2072 دولارا للأونصة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أسعار الذهب تراجعت بشدة اليوم مع تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

كما أن توقعات بشأن اتفاق تحفيز أمريكي عززت شهية المخاطرة ودفعت المستثمرين لبيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد صعوده لمستوى قياسي.

المصدر: وكالات