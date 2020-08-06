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"الاتحاد للطيران" تتكبد خسارة فادحة

مال وأعمال

Reuters
صورة أرشيقية
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أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" بأبوظبي، اليوم الخميس، عن تكبدها خسارة قدرها 758 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، إذ انخفضت حركة الركاب بنحو 60 % بسبب فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران في بيان، إنها نقلت 3.5 مليون راكب في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقارنة مع 8.2 مليون في الفترة نفسها قبل عام.

وتستأنف "الاتحاد للطيران" بشكل تدريجي رحلاتها الاعتيادية والمنتظمة لنقل الركاب منذ يونيو الماضي بعد أن علقت تلك الرحلات في مارس الماضي.

المصدر: "رويترز"

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