إصابات كورونا تنال من النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات كورونا في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود وسط إغلاقات شاملة أشد صرامة.

وفي الساعة 06:55 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع أربعة سنتات إلى 40.97 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام "برنت " بواقع 11 سنتا لتسجل 44.04 دولار للبرميل.

ويأتي التراجع بعد أن صعد غرب تكساس 1.8 بالمئة وبرنت 1.5 بالمئة أمس الاثنين بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة أظهرت خروج المصانع من أسوأ التداعيات المبكرة لجائحة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"