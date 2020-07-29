مصر.. انخفاض عجز الميزانية

قال مجلس الوزراء المصري، اليوم، إن إجمالي عجز ميزانية مصر انخفض إلى 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 ، من 8.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

وأضاف المجلس في البيان الذي صدر بهذا الخصوص أن مصر حققت فائضا أوليا قدره 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.

وأشار إلى أنها نتيجة جيدة للغاية في ظل الظروف الاستثنائية لتفشي جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"