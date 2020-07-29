إعلان من "غازبروم" بشأن ضخ الغاز إلى اليونان

استأنفت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، ضخ الغاز الطبيعي إلى اليونان عبر الأراضي البلغارية، وذلك بعد توقفه إثر حادث وقع في خط الأنابيب الممتد بأراضي بلغاريا.

وجاء ذلك بحسب بيان نشرته الشركة الروسية اليوم، وقالت إن الشركاء في بلغاريا أكدوا استعدادهم لضخ الغاز الروسي عبر الأراضي البلغارية إلى اليونان بشكل كامل.

من جهتها أفادت الشركة المسؤولة عن منظومة الغاز في بلغاريا في وقت سابق، بأنها أكملت إصلاح خط الأنابيب الذي يضخ الغاز الروسي إلى اليونان، وقامت باستئناف ضخه، بعد الحادث، الذي وقع الاثنين الماضي في مقطع الأنبوب بالقرب من بلدة كولاتا في جنوب غرب بلغاريا (منطقة حدودية مع اليونان).

يشار إلى أن روسيا تقوم بضخ الغاز الطبيعي إلى اليونان عبر خط الأنابيب "السيل التركي" الذي يمر عبر تركيا وبلغاريا.

ويضم "السيل التركي" أنبوبين من الغاز باستطاعة إجمالية تبلغ 31.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، الأنبوب الأول مخصص للسوق التركية، أما الأنبوب الثاني فهو مخصص لدول جنوب شرق أوروبا.

المصدر: "نوفوستي"