أصبحت الصين أكبر مستورد للحوم من روسيا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن بيانات للبنك الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك".

وأظهرت البيانات أن حصة الصين القارية من صادرات روسيا من اللحوم بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام نسبة 45%، ومع هونغ كونغ بلغت الحصة نسبة 54%.

ونمت صادرات اللحوم من روسيا إلى الصين بشكل رئيسي بفضل زيادة شحنات اللحوم والدواجن، كما أن المنتجين في روسيا حصلوا على تصاريح تصدير لحوم البقر المبردة إلى الصين.

وبذلك باتت الصين أكبر مستورد للحوم من روسيا، متجاوزة أوكرانيا، التي بلغت حصتها من هذه الصادرات في الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من 2020 نسبة 16%، بعدما كانت عند نسبة 28%.

واللافت بالنسبة لأوكرانيا أن نسبة صادرات اللحوم من روسيا إلى أوكرانيا قد انخفض، لكن قيمتها قد ارتفعت من 42 مليون دولار إلى 53 مليون دولار.

وأشارت بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى أن صادرات المنتجات الزراعية من روسيا إلى الصين نمت خلال الأشهر الخمسة الماضية بمقدار الربع وبلغت قيمتها 1.8 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي