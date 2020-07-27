حميدتي: هناك شركات تخفي أسبوعيا 300 كيلوغراما من الذهب

حذر النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني، قائد قوات الدعم السريع، من مجموعات لم يسمها "تسعى لتدمير السودان" كما كشف عن إجراءات غير قانونية في مجال إنتاج الذهب من قبل شركات.

وقال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال فعاليات تصدير أولى شحنات الذهب السوداني، إن "كل ما يحدث من عقبات ومساع من جهات ومجموعات لها مصالح في تعطيل النهوض بالاقتصاد الوطني لن يجعلنا نتراجع عن الحفاظ على الوطن".

وأشار إلى أنه تم وضع موجهات وسياسات صارمة لمنع التلاعب وتهريب الذهب، داعيا الجميع "لوضع الأيادي مع بعض والعمل المشترك لقطع الطريق أمام المتربصين.

وكشف المسؤول السوداني عن رصد مجموعات تعمل على شراء الدولار بأي كمية وبأي ثمن.

وتوعد "حميدتي" كل من يتربص بتخريب الاقتصاد بملاحقته وتقديمه إلى المحاكمات، وأقر بوجود "مافيا وعصابة كبيرة لابد من أن تحارب من كل المجتمع السوداني".

ونادى بأهمية تفعيل مبدأ المحاسبة للجميع ومراجعة القوانين والتشريعات خاصة المتعلقة بالاتفاقات المتعلقة بإنتاج الشركات للذهب وتصديره.

وأضاف: "هناك شركات امتياز تستخرج نحو 300 كيلوغراما (من الذهب) في الأسبوع ولكن لا أثر لها في إنتاج الذهب الكلي".

المصدر: "سودان 4 نيوز"