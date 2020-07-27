روسيا تسبق الولايات المتحدة بإمدادات الغاز المسال إلى الصين

سبقت روسيا الولايات المتحدة في يونيو الماضي في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن بيانات الجمارك الصينية.

وأظهرت البيانات أن إمدادات روسيا من الغاز المسال إلى الصين بلغت الشهر الماضي 396 ألف طن، مقابل 76 ألف طن تم تسجيلها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت الوكالة إن شحنات روسيا إلى الصين من هذه المادة زادت في يونيو الماضي بنحو 20.7% على أساس شهري.

أما الولايات المتحدة فقد وصلت شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين في شهر يونيو الماضي إلى 340 ألف طن، وهو أعلى بنسبة 2.4% عن شهر مايو الماضي.

واستوردت الصين في يونيو الماضي أكثر الشحنات من الغاز الطبيعي المسال من إندونيسيا، ووصل حجم هذه الشحنات إلى 988 ألف طن، وهو ما يزيد 2.6 مرة عن شهر يونيو من العام الماضي.

بالإضافة لشحنات الغاز الطبيعي المسال التي تتم بواسطة ناقلات خاصة، تقوم روسيا بضخ الغاز الطبيعي عبر أنابيب إلى الصين.

المصدر: "نوفوستي"