هل نتعلم لسنوات للحصول على وظيفة؟

دعا الخبير الاقتصادي طلال أبوغزالة إلى إحداث تغيير جذري في العملية التعليمية في العالم، وقال إن "النظام التعليمي الراهن هو تعليم كتاب، حيث يتم امتحان الخرجين في قدرتهم على الحفظ".

وأكد أبو غزالة، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT العربية، على ضرورة الانتقال من التعليم الى التعلم.

وقال إن "التعليم الذي يستند على التلقين لم يعد مجديا، أي أن الطالب هو الذي يجب أن يبحث ويصل إلى المعلومة التي يريدها".

وشدد على أن "الابتكار يجب أن يكون حجر الأساس في أية عملية تعليمية، وإن الهدف من التعليم يجب أن يكون الابتكار والاختراع، ويجب أن نخرج مبتكرين لا باحثين عن وظائف".

ودعا أبوغزالة إلى الاستفادة من تجربة الدول الاسكندنافية، وخاصة فنلندا، التي تقود التغيير في التعليم في وقتنا هذا، لافتا إلى أن "مادة الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون مادة أساسية ويجب أن تدرس في مختلف المراحل".

وأشار إلى أن "الاهتمام الأول والأكبر يحب أن يكون بالتعليم، إذ أن التعليم هو أساس كل شيء، ابتداء من الصحة وصولا إلى الاقتصاد".

المصدر: RT