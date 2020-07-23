الذهب في مصر يرتفع 17 جنيها دفعة واحدة

واصلت أسعار الذهب قفزاتها في السوق المحلية في مصر بشكل جنوني، لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع سعر الغرام 17 جنيها دفعة واحدة مقارنة بمستواه أمس.

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وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي" المصري، إن سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 837 جنيها مقابل 820 جنيها أمس.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 717 جنيها، وسعر الغرام عيار 24 نحو 957 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6696 جنيها.

وسجل بذلك سعر الغرام عيار 21 زيادة في سعره بقيمة 32 جنيها خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد زيادته 3 جنيهات في تعاملات الثلاثاء، و12 جنيها أمس، و17 جنيها اليوم.

المصدر: مصراوي