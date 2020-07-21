قطر تشتري حصة في شركة تطوير لقاحات ألمانية

قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "كيور فاك" إن جهاز قطر للاستثمار اشترى حصة لم تكشف عنها في الشركة في إطار جولة جمع تمويل بمبلغ 126 مليون دولار قبل إدراج محتمل للسهم.

والإعلان الصادر اليوم رابع عملية ضخ تمويل في شهرين في الشركة، ويأتي بعد يوم من شراء شركة العقاقير البريطانية "جي إس كيه" حصة 10% مقابل استثمار 171 مليون دولار.

كما استثمرت الحكومة الألمانية 343 مليون دولار في يونيو الماضي مقابل حصة 23% في الشركة ليصل إجمالي الاستثمارات خلال جولة التمويل الخاصة لحوالي 640 مليون دولار.

وحصلت أيضا الشركة، التي يدعمها الملياردير بيل غيتس، على قرض بقيمة 75 مليون يورو (85.79 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت الشركة إنها جمعت 126 مليون دولار من جهاز قطر للاستثمار ومجموعة من المستثمرين الحاليين والجدد.

و"كيور فاك" هي شركة رائدة في الاتجاه لاستخدام الحمض النووي الريبوزي لتطوير لقاحات وأجسام مضادة أحادية النسيلة للأمراض المعدية.

ولم يقر هذا الاتجاه، الذي يستخدم في لقاحات تجريبية لكوفيد-19، في أي علاج.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن "كيور فاك" تخطط لإدراج سهمها في البورصة في سبتمبر أو أكتوبر من 2020.

المصدر: "رويترز"