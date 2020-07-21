النفط يصعد وسط آمال في التوصل للقاح

ارتفعت أسعار النفط اليوم بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس كورونا، لكن مخاوف من أن تؤدي إجراءات عزل عام جديدة بسبب موجة ثانية من الفيروس حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، بواقع 21 سنتا إلى 43.49 دولار للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 11 سنتا إلى 40.62 دولار.

وتلقت الأسعار الدعم من تطورات مشجعة بشأن لقاح مع مسارعة منتجي العقاقير والمؤسسات الطبية لإيجاد سبيل لمواجهة أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.

وحذر محللون من الطبيعة الهشة لسوق النفط ما يثير مخاوف بأن الطلب القوي من الصين قد يتراجع في الأشهر المقبلة.

وقالت شركة الاستشارات "يورأشيا غروب" في مذكرة "رغم الهدوء، ستظل أسواق النفط تعاني من درجة ما من الضغط، في حين تشتري الصين خاما يزيد كثيرا عما يمكن لمصافيها أن تعالجه".

المصدر: "رويترز"