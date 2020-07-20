وزير النفط الإيراني: لا توجد أي دولة أجنبية مستعدة لتوقيع عقود مع إيران

قال وزير النفط الإيراني بیجن زنغنه، إنه لا توجد أي دولة أجنبية مستعدة لتوقيع عقود مع بلاده، وفي أي مجال، في الفترة الراهنة.

وأضاف زنغنة، أن الهند تراجعت عن توقيع عقد مع إيران حول تطوير حقل "فرزاد" للغاز.

وجاءت تصريحات وزير النفط الإيراني، على هامش حفل توقيع عقد مع الصين لتطوير حقل "آزادكان" الجنوبي للغاز الطبيعي.

وأضاف زنغنة قائلا: "سيتم عبر هذا الحقل إضافة 25 مليون طن إلى طاقة إنتاج البتروكيماويات الإيرانية، وسيرتفع إنتاج البتروكيماويات إلى 100 مليون طن وستكون قيمة الصادرات 25 مليار دولار".

ودافع زنغنة عن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين طهران وبكين، وقال إنه "وفقا لهذه الاتفاقية، سيكون لدينا تعاون طويل الأمد مع الصين في الصناعات النفطية".

وأضاف أن "إيران مستعدة لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع أي دولة أخرى غير الكيان الصهيوني". مشيرا إلى أن إيران لم تمنع حتى المقاولين والمستثمرين الأمريكيين من العمل في إيران حتى في ظل العقوبات الأمريكية.

ونفى زنغنة أن تكون طهران ستقدم امتيازات إلى الصين بشأن شراء النفط الإيراني في الاتفاقية، مؤكدا أن "الصين لم تطلب منا ذلك أيضا".

المصدر: RT