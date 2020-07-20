شركة كورية جنوبية تعتزم بدء الإنتاج التجاري لمادة الأجسام المضادة لفيروس كورونا في سبتمبر

قالت شركة "سيلتريون" الكورية الجنوبية للأدوية، اليوم الاثنين، إنها تعتزم بدء الإنتاج التجاري لمادة الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد في سبتمبر القادم.

وتخطط الشركة لاتخاذ إجراءات للحصول على ترخيص استخدام الطوارئ في حال وجود نتائج مثمرة في المرحلة الثانية من التجارب السريرية لمادة الأجسام المضادة، التي تعالج فيروس كورونا.

وقال رئيس الشركة سيو جونغ-جين اليوم في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إنه يهدف إلى بدء الإنتاج التجاري من خلال تركيز الجهود على التجارب السريرية.

وتطور الشركة مادة الأجسام المضادة لفيروس كورونا حاليا، وقررت ضخ 300 مليار وون (24.9 مليون دولار) في البحث والتطوير.

وحصلت "سيلتريون" في 17 يوليو الجاري على الموافقة على المرحلة الأولى من التجارب السريرية من قبل وزارة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية، ومن المتوقع أن يتم حقن متطوعين أصحاء بالمادة في هذا الأسبوع.

وإذا نجحت الاختبارات الأولية التي يجب إكمالها بحلول الربع الثالث من هذا العام، فستقوم الشركة بإجراء التجارب السريرية للمرحلتين الثانية والثالثة بعد ذلك، وبدء الإنتاج التجاري خلال النصف الأول من العام القادم.

ومن المخطط أن تحتوي المرحلتان الثانية والثالثة من التجارب السريرية على 200 - 300 متطوع، وألفين - 3 آلاف متطوع على التوالي.

وأفاد "سيو" بأن الشركة تهدف إلى إكمال جميع المراحل من التجارب السريرية والحصول على التراخيص حتى النصف الأول من العام القادم، وإذا أثبتت نتائج الاختبارات في أعقاب إكمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية، سلامة المادة وفعاليتها، ستطلب من الوزارة منح ترخيص استخدام الطوارئ.

وأضاف أن الشركة ستدخل في الإنتاج التجاري للمادة في مصنعها في منطقة سونغ دو بمدينة إنتشون اعتبارا من سبتمبر القادم، حتى حقن المصابين بكورونا بها في أعقاب منح ترخيص استخدام الطوارئ، أو الحصول على التراخيص في النصف الأول من العام القادم.

المصدر: "يونهاب"